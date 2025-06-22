Sınava saniyeler kala yetiştiler... Kimi kimliğini kaybetti kimi sohbete daldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimi öğrenciler zamanından önce gelip okul önünde kapıların açılmasını beklerken kimi ise son saniyede kapılar kapanırken sınava girdi. Yaşanan bu koşuşturma anları ise saniye saniye vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de sınava geç kalmak üzere olan öğrencilere destek oldu. Bir öğrenci, görevli trafik polisi tarafından motosikletle sınav merkezine ulaştırıldı.

SINAV STRESİNİ ATMAK İSTERKEN, GEÇ KALDI



Bursa'da ise sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte okullara gelirken, bir öğrenci sınav stresi atmak için beklerken sınava giremedi.

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Arkadaşı ile birlikte sınava yarım saat önceden gelen genç kız, okulun dışında arkadaşı ile laflarken saati kaçırdı. Koşturarak sınava gireceği okula gelse de, görevliler kapıların saat 10.00'da kapandığını hatırlatarak öğrenciyi içeri almadı. 3 dakika ile okulun önünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan genç kıza çevredeki bazı veliler ise, "Yarım saattir burada arkadaşıyla oturuyor. Suç kendinin. Bu senin geleceğin" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Genç kız, sınava girememenin şokunu yaşarken, arkadaşıyla geldiği yolu tekrar geri döndü.



KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİYE POLİS YETİŞTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sınava katılmak için Gündoğan Mahallesi'ndeki evinden çıkan C.K., sınav yerine ulaştığında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan öğrenciye, çevredeki vatandaşların da desteğiyle motosikletli trafik polisleri yardım etti.

Vakit kaybetmeden harekete geçen trafik ekipleri, C.K.'yı nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden sınav merkezine getirilen C.K., son anda sınav salonuna yetişti.

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AYNI GÖRÜNTÜ DİYARBAKIR'DAN DA GELDİ

Diyarbakır’da da Bazı öğrenciler sınav giriş belgesi ve kimliklerini unuttu, bazıları ise gidecekleri okulla yetişemeyince imdatlarına hazırda bekletilen trafik polisi ve özel güvenlik ekipleri yetişti.

"ÖRÜMCEK ADAM" İMDADINA KOŞTU

Mardin’de "Pijamalı Örümcek Adam" olarak tanınan Ayaz Salih Koç, sınava geç kalan bir öğrenciyi sınav merkezine 5 dakika kala yetiştirdi.

KOŞARAK YETİŞTİLER

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kaydedilen görüntülerde başlama saati 10.15 ve son giriş saatinin 10.00 olduğu sınavda öğrencilerden genelinin erkenden gelip salonlarda yerlerini alırken, bazıları ise sınava son saniyelerde koşarak yetişti.