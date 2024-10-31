Sınava hazırlık el yakıyor

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Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, sınava hazırlıkta bu yıl maliyetlerin en az iki kat arttığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

DENEME SINAVLARI 10-12 BİN BANDINDA

◊ LGS’ye hazırlık için yıl boyunca tüm branşlardan en az 20 test kitabı çözülmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak öğrencinin 2 haftada bir deneme sınavına katılması, bir çevrimiçi eğitim platformundan ya da hafta sonları bir kurstan destek alması da başarısına katkı sağlıyor.

◊ Çevrimiçi eğitim platformlarındaki fiyat bu yıl tek ders için yıllık 9 bini bulabiliyor.

◊ Bir öğrencinin ayda ortalama 2, hazırlık döneminin tamamında 20 deneme sınavına girmesi gerekiyor. Yıllık deneme sınavının maaliyeti 10-12 bin TL.

BİR SAAT ÖZEL DERS 2 BİN 500 LİRA

◊ Tüm branşların olduğu ve 5 kitabı kapsayan test kitabı setleri ortalama bin 500 lirayı buluyor. Tek kitap ise ortalama 250 TL’den satılıyor. Konu anlatımlı, özel yeni nesil sorulu ve video içerikli kitapların fiyatı da 500 lirayı bulabiliyor.

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◊ Özel ders ücretleri büyük farklılık gösteriyor. Popüler öğretmenlerden özel ders almak isteyenlerin saat başına 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Türkiye ortalaması bu yıl saat başı 1500 lira.

VIP KURSLAR 110 BİN TL

-Sınava hazırlık kurs merkezlerinin fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor. Ancak İstanbul’da geçtiğimiz yıl ortalama 20 bin lira olan kurs fiyatları bu yıl 40 bine yükseldi. Anadolu kentlerinde ise ortalama 20 bin liraya kurs bulunabiliyor. Fakat markalaşmış bir kurstan eğitim almak isteyenlerin 60 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Diğer yandan 3-5 kişilik sınıflarda ders veren butik ya da diğer adıyla VIP bir dersanede eğitim almanın maliyeti en az 110 bin TL. Rakam yol parasının da eklenmesiyle artıyor.