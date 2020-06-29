'Sınava giden genç kıza ceza şoku' haberine açıklama geldi!

EGM, 28 Haziran'da bazı televizyon kanallarında yer alan, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' haberine ilişkin açıklamada bulundu. Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü, Bursa İznik ilçesinde YKS'nın yapılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın 2020 yılı YKS başvurusu bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere şahıs üniversite sınava girmemiştir. Hali hazırda bir üniversitenin öğrencisidir. Ayrıca koranavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde İ.A. isimli şahsa maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulanmıştır. Kaldı ki ülkemizde gerçekleştirilen YKS ve LGS’ye giren öğrencilerimize yönelik teşkilatımızın büyük bir özveriyle yardım ettiği kamuoyuna yansımıştır. Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir."

Açıklamada, kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi istendi.