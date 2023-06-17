Yurttan YKS manzaraları... Sınava geç kalınca kapıya tırmanarak içeriye girmeye çalıştı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi Abdulkadir Uzturk Ortaokulu'nda bahçede bulunan veliler dışarı çıkarıldıktan sonra geri sayım başladı. Görevliler sık sık kalan dakikaları hatırlatırken dışarıda aday kalmamasını istedi.

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Kapının kapatılmasından 20 saniye sonra ailesi ile gelen bir adayı gören diğer velilerin uyarısı üzerine bahçe kapısı tekrar açıldı ve genç kız ile hemen arkasından gelen erkek öğrenci içeri alındı. Ancak, 3 dakika sonra gelen iki erkek aday tüm çabalara rağmen kapıyı açtıramadı.Adaylar bunun üzerine demir kapıyı tırmanarak bahçeye girdi ancak, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı. Aynı okulun yan sokağında aynı ismi taşıyan ilkokul olması nedeniyle çok sayıda aday da bu okulları karıştırdı. İlkokuldakiler ortaokula, ortaokuldakiler ise ilkokula geldiklerini anlayınca dışarı çıkarıldı ve koşarak yandaki binaya yetişmeye çalıştı.

“BEŞ DAKİKA İLE BİR SENEM HEBA OLDU"

İstanbul'da sınav merkezlerinden biri de Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ydi. Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı. Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı. Sınava geç kalan Talha Köse “Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.

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YKS’YE GEÇ KALAN ADAY: ÇOK HEDEFİM YOKTU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde sınava geç kalan Alper Şanözer, zamanında uyandığını, belgesiyle beraber okulun olduğu yere geldiğini anlattı.

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Okulun önündeki veliler tarafından kolyeyle ve cüzdanla sınava giremeyeceğinin belirtilmesi üzerine aracına geri döndüğünü söyleyen Şanözer, “Arabadan çıkıyordum. Zincir vardı, cüzdanımı koydum öyle gittim. Sonra dediler çantayı almıyorlar. Döndüm çantamı koydum. Sonra koştum geldim, bu sefer belgem yok yanımda. Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu” diye konuştu.

Sınava ilk kez girdiği bilgisini paylaşan Şanözer, “Çok hedefim yoktu. Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencisiyim, IB notlarına dayalıyım. Burada da bir efor göstermek iyi olurdu” dedi.

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ÖĞRENCİLERİ SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ

Ülke genelinde olduğu gibi depremin vurduğu Hatay'da da öğrenciler YKS'ye girdi. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı. Sınava geç kalmak üzere olan öğrencilerin imdadına ise motosikletli polisler yetişti. Yanlışlıkla Payas İlçesi Fatih Ortaokuluna gelen bir öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol Fatih Ortaokuluna götürdü. Başka ilçelerden gelip adresi bulamayan bazı adaylar da motorize polis ekipleri tarafından okullarına ulaştırıldı.

Taksi ile gelen bir öğrenci de geç kalınca aynı şekilde motorize ekiplere teslim edildi. Ekipler zamanla yarışarak öğrenciyi okuluna ulaştırmayı başararak sınava girmesini sağladı.

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ADAYLAR KOŞARAK SINAVA YETİŞTİ

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluşunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren bazı öğrenciler sınav merkezlerine koşarak son dakikalarda ulaştı.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da saat 10.15’te başladı. İzmir'de adaylar, erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Ancak gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, sınav sürecini olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle öğrencilerden bazıları sınav merkezlerine koşarak gitti. Ege Üniversitesi'nde sınava girecek olan öğrencilerin pek çoğu son dakika içeri alındı.

'YAĞMURLU HAVANIN AZİZLİĞİ OLDU'

Kızı Buket'i sınava getiren Mesut Serih, “Yağmurlu havanın azizliği oldu. Uzak yerlerden gelmenin zorluğu var. Az önce kızını sınava getiren bir kadın burada sinir krizi geçirdi. Kızını son dakika yetiştirdi. Yolda çöp kamyonu nedeniyle beklemek zorunda kalmışlar. Sınav günleri daha fazla tedbir alınması lazım. En önemlisi öğrencilerin yakın okullarda sınava girmesi lazım. Herkesin bugün koşturduğunu gördük. Yazık günah, bütün bir senenin emeği var. Erken çıktık tedbirimizi aldık ama ona rağmen Ege Üniversitesi'nin yakınında bir süre trafiğe takıldık" dedi.

'MAALESEF TRAFİK ÇOK KÖTÜYDÜ'

Oğlu Kaan'ı bekleyen Mevlüt Çelik, "Son derece yoğun bir maraton geçirdik. Allah tüm çocuklarımızın yardımcısı olsun. Maalesef trafik çok kötüydü. Biz sınavdan 45 dakika önce merkezdeydik ama ona rağmen çok trafik vardı. Aynadan baktığımda geride ciddi bir konvoy vardı. Önceki yıllardan üzücü sahnelere hep alışığız. Biz bu nedenle evden erken çıktık. Keşke herkes öyle yapsaydı diyeceğim ama bunun bir çözümü yok bu defa da öncesinde yığılma olacak" diye konuştu.

OKULLARI KARIŞTIRINCA YKS’YE GİREMEDİ

Adana’nın Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu’na gelen bir öğrenci, yanlış okula geldiğini fark etti. Sınava gireceği okulun Yüreğir ilçesinde olduğunu öğrenen genç, duruma tepki gösterdi. Kendisini teselli etmek isteyenlere, “Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler. Kabasakal’da oturuyorum. Yüreğir’deki okula vermişler. Böyle sistem olmaz olsun” diyerek sınav giriş kağıdını yırtıp oradan uzaklaştı.

KADIKÖY'DE VELİLER SÜRÜCÜLERLE TARTIŞTI

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Bir süre yakınlarıyla birlikte okul önünde bekleyen öğrenciler, görevlilerin ikaz etmesinin ardından içeri girdi. Cadde üzerine hatalı park eden sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Okul önünde öğrencilerini bekleyen vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbar da bulundu.

Trafik yoğunluğundan dolayı sınava yetişmeye çalışan adaylar araçlardan inip koşarak dakikalar kala sınava yetişmeye çalıştı.İhbar üzerine gelen trafik ekipleri hatalı park eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Ceza kesilen sürücüler araçlarını cadde üzerinden kaldırdı. Park halindeki bir araca ceza kesildikten sonra çekici ile kaldırıldığı sırada sürücü geldi. Okul önündeki veliler trafiğe nende olduğu için sürücüye tepki gösterdi. Sürücü ile vatandaş arasında yaşanan gerginliği polis ekipleri müdahale etti. Ceza kesilen sürücü otomobili okulun önünde kaldırdı.

Öğrencisinin sınava girdiğini söyleyen Emre Şener “Kozyatağı'ndan buraya kadar trafik yoğunluğu oluşmuş. Arabayı bir yere bırakıp buraya yürüyerek geldik .Buraya bilinçsizce park edenler yüzünden bu çocukların hakkı yeniliyor.10.00 sınava giremeyecek olanlar bu insanlar yüzünden sınav hakkını kaybedecekler" diye konuştu.

YURTTAN YKS MANZARALARI...



















