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Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler yetişti

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#Polis Yardımı#LGS Sınavı#Sınav Gecikmesi
Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler yetişti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:29

Çanakkale'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna çeşitli nedenlerle geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi. Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

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 Çanakkale'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi. Çanakkale'de, LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler yetişti

MOTOSİKLETLİ TİMLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi.

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler yetişti

Polis ekipleri, adayları motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

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#Polis Yardımı#LGS Sınavı#Sınav Gecikmesi

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