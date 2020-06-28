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Haluk KARAASLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Sınava geç kalan genç kız gözyaşları içerisinde geri döndü

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Sınava geç kalan genç kız gözyaşları içerisinde geri döndü
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Ankara'da Çiğdem Çiçek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 25 dakika geç kalınca alınmadı. Çiçek, gözyaşları içerisinde sınav yerinden ayrıldı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ilk kez koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sınavda adaylara bina girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Okul girişinde adaylar ile velilere maske ve su dağıtımı yapılırken, adayların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınava çocuklarını uğurlayan aileler, okul etrafında sosyal mesafe kurallarına uyarak bekledi.

Bazı ailelerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Öte yandan, sınava 25 dakika geç gelen Çiğdem Çiçek, sınav salonuna alınmadı. Sınava giremeyeceğini öğrenen Çiçek, gözyaşları içerisinde bölgeden ayrıldı.

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