Sınava 3 dakika kala fenalaşan Gülay, hastaneye kaldırıldı

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YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Sınav saatinde başlatıldı, okulun dışında bekleyen aileler çocukları için dua etti.

İslahiye ilçesinde Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylardan Gülay Kaya da belirlenen derslikte yerini alıp formlarını doldurdu. Kaya, sınavın başlamasına 3 dakika kala ise solunum yetmezliği yaşayıp fenalaştı.

YANLIŞLIKLA YUTTUĞU PAMUK NEDENİYLE SOLUNUM YETMEZLİĞİ YAŞADI

Sınav gözetmenleri ve görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okul bahçesine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Kaya'yı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Sağlıkçılar, Kaya'nın birkaç gün önce yanlışlıkla yuttuğu pamuk nedeniyle solunum yetmezliği yaşadığını belirledi. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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