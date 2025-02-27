Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cü, çatı katında yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2008 ile 2013 yılları arasında Batman'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği belirlenip, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Emin Kocaman’ın yakalanması için çalışma başlattı.

MÜSTAKİL EVİN ÇATISINDA SAKLANIYORDU

Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen sınıf öğretmeni Kocaman'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temini ve mevcut elemanların da bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi. Örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı saptanan Kocaman'ın, tayini çıkan emniyet personellerini de gittikleri kentlerdeki mahrem imamlarla görüştürdüğü bildirildi. Kocaman'ın yakın tarihte Adana'ya gittiği ve akrabalarının Sarıçam ilçesindeki müstakil evinin çatı katında kaldığı belirlendi.

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Önceki operasyonlarda gözaltına alınan çok sayıda şüphelinin, Kocaman'ın örgütsel faaliyetleriyle ilgili hakkında ifade verdikleri öğrenildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, düzenlenen operasyonda Kocaman'ı saklandığı adreste yakaladı. Emniyete götürülen ve sorgusunda susma hakkını kullandığı bildirilen Kocaman, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.