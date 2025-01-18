Sınav soruları sızdı: İki müdür açığa alındı

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) soruların sızdırılmasıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi müdürü ile Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürünü açığa aldı. İlgili müdürlerin söz konusu olaya karışıp karışmadığıyla ilgili kesin sonuç MEB müfettişlerinin soruşturmayı tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Soruşturma sonucuna göre şüpheli müdürler hakkında ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ kararı verilecek. Edinilen bilgiye göre; okul müdürlerinin geçtiğimiz gün idari soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Yetkililer, iki müdürün soruşturmanın akamete uğramaması için tedbiren açığa alındığını belirtti.