Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yetişti

Haberin Devamı

Aydın’da polis ekipleri, Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrencilerin sorunsuz şekilde sınav yerine ulaşabilmesi için yoğun mesai harcadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan ekipler hem trafikte hem de sınav giriş noktalarında adaylara yardımcı oldu.

SÜRÜCÜLERİN SINAV SAATİNE YETİŞEBİLMESİ İÇİN ULAŞIM HIZLANDIRILDI

Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan sınav öncesinde ilçelerden gelen öğrenciler ve aileleri, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kampüs alanına kontrollü şekilde alındı. Trafik ekipleri, sürücülerin sınav saatine yetişebilmesi için ulaşımı hızlandırırken, yoğunluk yaşanan noktalarda düzeni sağladı.

Haberin Devamı

Motorize polis timleri, zamanla yarışan adaylar arasındaki bir kız öğrencinin unuttuğu kimliğini Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen annesinden alıp, alana getirdi.