×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yetişti

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#MSÜ Sınavı#Motorize Polis
Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yetişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 15:05

Aydın'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına motorize polis ekibi yetişti. Kız öğrencinin, Güzelhisar Mahallesi'ndeki ailesinden kimliği alınarak, sınav alanına yetiştirildi.

Haberin Devamı

Aydın’da polis ekipleri, Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrencilerin sorunsuz şekilde sınav yerine ulaşabilmesi için yoğun mesai harcadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan ekipler hem trafikte hem de sınav giriş noktalarında adaylara yardımcı oldu.

SÜRÜCÜLERİN SINAV SAATİNE YETİŞEBİLMESİ İÇİN ULAŞIM HIZLANDIRILDI

Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan sınav öncesinde ilçelerden gelen öğrenciler ve aileleri, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kampüs alanına kontrollü şekilde alındı. Trafik ekipleri, sürücülerin sınav saatine yetişebilmesi için ulaşımı hızlandırırken, yoğunluk yaşanan noktalarda düzeni sağladı.

Gözden Kaçmasınİranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktüİran'da Hamaney'in ölümü yüz binleri sokağa döktüHaberi görüntüle

Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yetişti

KİMLİĞİNİ ANNESİNDEN ALIP GELDİ

Haberin Devamı

Motorize polis timleri, zamanla yarışan adaylar arasındaki bir kız öğrencinin unuttuğu kimliğini Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen annesinden alıp, alana getirdi.

Gözden Kaçmasınİran’ın kaderini belirleyen lider: HAMANEY Ülkeyi nasıl şekillendirdi Şimdi ne olacak Evlerin balkonlarından ‘özgürlük’ sloganları…İran’ın kaderini belirleyen lider: HAMANEY! Ülkeyi nasıl şekillendirdi? Şimdi ne olacak? Evlerin balkonlarından ‘özgürlük’ sloganları…Haberi görüntüle

Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yetişti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#MSÜ Sınavı#Motorize Polis

BAKMADAN GEÇME!