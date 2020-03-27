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Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Sınav Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Sınav Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Herkesin hayatta en az bir kez karşılaştığı sınav kelimesi TDK'ye göre öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama anlamına gelir. TDK sözlüğünde sınav kelimesi iki farklı anlamda kullanılır. Sınav kelimesi yerine kullanılabilecek farklı kelimeler de vardır. İşte, sınav kelimesinin hangi kelimeler ile aynı anlama geldiği hakkında detayları hazırladık.

TDK sözlüğüne göre, sınav kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

 Sınav Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Sınav kelimesinin ilk anlamı bilgi derecesini anlama için yapılan yoklama, ikincisi ise sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum anlamındadır. Sınav kelimesinin eş anlamlısı olarak genellikle imtihan kelimesi de kullanılır. Bu kelimenin bir diğer eş anlamlısı da testtir. Cümle içinde kullanıldığında, sınav kelimesi yerine test veya imtihan denmesi de anlam bütünlüğünü bozmaz.

 Sınav Eş Anlamlısı

 Yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan sınav eş anlamlısı olarak kullanılan imtihan ve test sözcükleri birer isimdir. İmtihan, daha çok geçmişte kullanılan bir kelimedir. Günümüzde sınav kelimesinin yerine daha çok test kelimesi kullanılır. Sınav kelimesinin cümle içinde örneklendirilmesi; "Girdiğim sınavdan geçer not alamadığım için aynı dersi tekrar alacağım." şeklindedir. Bu kelime genellikle yanında bir fiil ile kullanılır.

 

 

 

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