Sınav için herkes seferber

Türkiye genelinde 188 merkezde gerçekleştirilen sınav için bu yıl 2 milyon 437 bin 119 aday başvurdu. Bu yılki sınavın öncekilerden en önemli farkı salgın nedeniyle alınan önlemler altında yapılmasıydı. Adaylar sınav merkezlerine maskeyle geldi, içeri mesafeye uyularak tek tek alındı. Sınavın yapılacağı salonlar sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlandı. İsteyen aday sınav sırasında maskesini çıkartırken görevliler sınav boyunca maske taktı.

120 SORU 165 DAKİKA

Toplam 120 sorudan oluşan TYT’de adaylara verilen süre 165 dakikaydı. Böyle olunca, 10.15’te başlayan sınav, 13.00’e kadar sürdü. TYT’de Türkçe testinde 40, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi konularından oluşan sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fizik, kimya ve biyolojiden oluşan fen bilimleri testinde de 20 soru bulunuyordu.

MARATON BÖYLE BAŞLADI

* Antalya’da oğlu Kaat Çetmi’yi sınava götüren İlker Çetmi’nin otomobiline başka bir araç çarptı. İlker Çetmi yerde yatarken, polislerden oğlu Kaan’ı sınava götürmelerini istedi. Babasıyla vedalaşan Kaan motosikletli polisler tarafından 4 kilometre uzaktaki sınava yetiştirildi.

* Sakarya’da yanlış okula gelen üniversite adaylarının yardımına motosikletli polisler yetişti. Adaylar motosikletlerle sınava girecekleri yere taşındı.

* Giresun’da kimliğini bulamayan öğrencinin yardımına yine motosikletli polisler koştu. Motosikletli öğrenciler önce fotoğrafçıya, ardından da nüfus müdürlüğüne götürdükleri öğrencinin sınava girmesini sağladı. Okul önündeki veliler polislere alkışlayarak teşekkür etti.

* Tokat’ın Yazıcıoğlu Mahallesi Yeni Hayat Evleri’nde kapının kilidinin bozulması sonucu evde mahsur kalan bir öğrenci de itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin yangın merdiveni apartmanın 4. katına uzatıldı. Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan öğrencinin sınava girmesi sağlandı.

* Adana’da Abdülmelik Bozdağ ile eşi Remziye Bozdağ, kızları Ayşe ve Songül’ü otomobilleriyle sınava götürürken kaza yaptı. Yaralanan Ayşe ve Songül Bozdağ hastaneye kaldırıldı.

* Esenyurt’ta ameliyat olduğu için yürüyemeyen Merve Göktepe belediyenin hasta nakil aracıyla sınava gireceği okuluna götürüldü.

MABEL MATİZ SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

* Sınava giren adayların değerlendirmelerine göre bu yılki sorular zorlayıcı değildi. Sınavla ilgili sosyal medyada en çok konuşulan konu ise Mabel Matiz’in şarkısının sözlerinin yer aldığı soru oldu. Adaylara Stephen King’in IT romanı, Harry Potter ve Freud’un yer aldığı paragraf soruları da yöneltildi. Mabel Matiz sosyal medya hesabından, “En az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu mevzu beni maziye götürdü” diye yazdı.



Adaylar sınavla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

* Ege Konkan: “Soru kaliteleri fazla iyiydi. Pandemi süreci ilk başta tedirgin etti ama sonra gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Kolonya ile sınava geldim.”

* Uğurcan Kayhan: “Süre 165 dakikaya çıktı ama sorular da ona göre sorulmuş.”

* Gülşah Baykul: “Sınav güzeldi, sorular eğlenceliydi. Mabel Matiz’in son albümüne dair bile sorular vardı. Bence keyifliydi. Ben okurken çok eğlendim. Göçmenler, hayat tarzı gibi konularda sorular vardı.”--

UYARILAR İŞE YARADI

Geçen hafta gerçekleştirilen LGS’de ortaya çıkan tablo sonrasında sosyal mesafe konusunda yapılan uyarılar kısmen işe yaramıştı. Çocuklarıyla birlikte sınav merkezlerine gelen veliler daha dikkatliydi. Ancak özellikle adayların sınav merkezlerine girişi ve çıkışı sırasında sosyal mesafe kuralları yine ihlal edildi. Giriş ve çıkış esnasında yaşanan heyecan nedeniyle sosyal mesafenin göz ardı edilmesinin dışında sınav boyunca okul önlerinde bekleyen velilerin daha dikkatli oldukları, maske kullanma kuralına ise istisnasız uydukları gözlendi.