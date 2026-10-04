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Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı

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#KPSS Sınavı#Emincan Türk#Amasya Yangın
Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 13:51

Amasya'da KPSS Ön Lisans sınavına giren Emincan Türk'ün park ettiği otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Sınav güvenliği için bölgede bulunan trafik polislerinin müdahale ettiği yangında araç kül oldu.

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Şeyhcui Mahallesi Kemal Nehrozoğlu Caddesi’nde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde KPSS Ön Lisans için 34 YTF 52 plakalı otomobiliyle bölgeye gelen Emincan Türk, aracını caddede park edip sınava girdi. Bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı

Durumu fark eden çevredekiler, bölgede sınav nedeniyle görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polisler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı

'POLİSLER KURTARDI'

Polisin müdahalesine tanık olan Kadir Kahrıman, “Polisler kurtardı. Yangın tüpünü sıktılar. Ben görünce aracın yandığını, bağırdım, millet toplandı. Polisler geldi, yangın tüpünü getirdi. Arabanın altına girip sıktılar. Polisler kurtardı, yoksa yanar hiçbir şey kalmazdı. Helal olsun polislere. Herkes canını tehlikeye atmazdı” dedi.

Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı

Olay sırasında bölgede olan Kübra Bayar ise “Kardeşimiz sınavda. Rabb'im her şeyin hayırlısını versin. Arabasını park etmiş, sınav heyecanı ile yetişmeye çalışırken böyle bir talihsizlik yaşanmış. Her şeyde bir hayır vardır. Ben inanıyorum ki Allah’ım ona daha iyi kapılar açacak, daha iyi arabalar nasip edecek. İnşallah sınavda başarılı olur, arabanın daha iyisini nasip eder” diye konuştu.

Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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#KPSS Sınavı#Emincan Türk#Amasya Yangın

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