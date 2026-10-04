Sınav heyecanı yaşayan gencin talihsizliği: Park halindeki otomobili alev alev yandı

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Şeyhcui Mahallesi Kemal Nehrozoğlu Caddesi’nde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde KPSS Ön Lisans için 34 YTF 52 plakalı otomobiliyle bölgeye gelen Emincan Türk, aracını caddede park edip sınava girdi. Bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredekiler, bölgede sınav nedeniyle görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polisler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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'POLİSLER KURTARDI'

Polisin müdahalesine tanık olan Kadir Kahrıman, “Polisler kurtardı. Yangın tüpünü sıktılar. Ben görünce aracın yandığını, bağırdım, millet toplandı. Polisler geldi, yangın tüpünü getirdi. Arabanın altına girip sıktılar. Polisler kurtardı, yoksa yanar hiçbir şey kalmazdı. Helal olsun polislere. Herkes canını tehlikeye atmazdı” dedi.

Olay sırasında bölgede olan Kübra Bayar ise “Kardeşimiz sınavda. Rabb'im her şeyin hayırlısını versin. Arabasını park etmiş, sınav heyecanı ile yetişmeye çalışırken böyle bir talihsizlik yaşanmış. Her şeyde bir hayır vardır. Ben inanıyorum ki Allah’ım ona daha iyi kapılar açacak, daha iyi arabalar nasip edecek. İnşallah sınavda başarılı olur, arabanın daha iyisini nasip eder” diye konuştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.