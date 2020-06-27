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Gülşah ÖZGEN / DHA - İHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Sınav günü büyük talihsizlik... Okula 200 metre kala...

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Sınav günü büyük talihsizlik... Okula 200 metre kala...
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Adana'da, Yükseköğretim Kurumu Sınavı için ailece, babaları Aldülmelik Bozdağ’ın kullandığı otomobille yola çıkan Ayşe-Songül Bozdağ kardeşler, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle sınava giremedi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi’nde meydana geldi.

Ayşe- Songül Bozdağ, YSK’ya girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları Aldülmelik Bozdağ’ın idaresindeki 33 HF 976 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

Sınav günü büyük talihsizlik... Okula 200 metre kala...

Hurdaya dönen araçta sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve Ayşe- Songül Bozdağ, vatandaşların ihbarıyla gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Vatandaşlar, çimenlerin üzerine yatırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılara, güneşten etkilenmemeleri için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yapmaya çalıştı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Sınav günü büyük talihsizlik... Okula 200 metre kala...

OKULA ULAŞMALARINA 200 METRE KALMIŞ

Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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