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Sınav çetesine operasyon! 'Pes' dedirten detaylar

#Konya#Sınav#Kopya

Konya'da Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan adayların yerine 'joker aday' veya görüntü ve ses alıcı düzenekle kopya çeken suç örgütü ne yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine geçen 'joker aday' diye tabir edilen kişi fark edilmemek için kuaföre giderek saç, bıyık, kaş gibi benzetmelerini yaptığı ve kuaför parasını da ek ücret olarak müşterilerinden aldıkları belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan kursiyerlerin yerine 'joker aday' olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği veya sınavda kursiyerlerin sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla kopya çektiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suça karışan örgütü tespit ederek 35 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 35 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda cerrahi maske içerisine gizlenmiş kopya düzeneği, WİFİ cihazı, görüntü aktaran düğme, ses cihazları ve sınav belgeleri ele geçirildi.

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Başarısız kursiyerlere benzemek için kuaföre gitmişler

Sınav çetesine operasyon Pes dedirten detaylar

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İlk ifadeleri alınan şüphelilerin sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine geçen 'joker aday' diye tabir edilen kişi fark edilmemek için kuaföre giderek saç, bıyık, kaş gibi benzetmelerini yaptığı ve kuaför parasını da ek ücret olarak müşterilerinden aldıkları öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM Kanununa muhalefet' gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.

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#Konya#Sınav#Kopya

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