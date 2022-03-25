Sınav çetesine operasyon! 'Pes' dedirten detaylar

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan kursiyerlerin yerine 'joker aday' olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği veya sınavda kursiyerlerin sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla kopya çektiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suça karışan örgütü tespit ederek 35 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 35 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda cerrahi maske içerisine gizlenmiş kopya düzeneği, WİFİ cihazı, görüntü aktaran düğme, ses cihazları ve sınav belgeleri ele geçirildi.
Başarısız kursiyerlere benzemek için kuaföre gitmişler