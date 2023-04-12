Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki liderin baş başa görüşmesinin ana gündem başlığı ise 'seçim güvenliği' oldu. Görüşme sonrası Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oğan, seçim güvenliği konusundaki endişelerini paylaşmak için CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu talep ettiklerini belirterek, "Kendisi bu konuda Millet İttifakı olarak yapmış oldukları çalışmalardan ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmış oldukları çalışmalardan bahsettiler. Bununla ilgili karşılıklı olarak veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik ve bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik" dedi.

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'ENDİŞELERİMİZ VAR'

Oğan, seçim güvenliği konusunda bazı endişeleri olduğunu işaret ederek, "Biz yaklaşık 1 milyon civarında normal nüfus artışının dışında bir seçmen kaydından fazlası olduğunu görüyoruz. İkinci olarak yabancı seçmenlerin ağırlıkta olduğu yönünde endişelerimiz var. Geçtiğimiz günlerde sadece bir binada yayımlanan seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı ve başka bölgelerden Afganistanlı, Pakistanlı seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bizim de zaten bu yönde çalışmalarımız ve bu yönde endişelerimiz var. Üçüncü endişe kaynağımız deprem dolayısıyla. Bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerindeki seçmenlerin sadece 450 bininin kayıt altına alınması, yani oy kullanacak bir noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin ise kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye, seçmen iradesinin sandığa yansıması noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur. Mühürsüz oy meselesi konusunda da son yayımlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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'YSK'YI UYARIYORUM'

4 cumhurbaşkanı adayının sandık güvenliğini sağladıkları takdirde Türkiye'de millet iradesinin sandığa yansımasını sağlamış olacaklarını söyleyen Oğan, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğan seçimlerin ikinci tura kalması durumunda kendilerinin seçimi kazanacaklarını söyledi.

Oğan, bir basın mensubunun, 'AK Parti'nin YSK'ya yeni bir başvurusu oldu. HDP ve Saadet Partisi'nin milletvekili adayı listesi vermedikleri için doğrudan onların sandık görevinden alınması yönünde' sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ile de konuştuk. Biz bu konuda müşahit kartları vererek bunu gidermeye çalışacağız. Ancak buradan YSK'yı uyarıyorum. Biliyorsunuz daha önceki seçimlerde bu yaşandı. Seçim hakimi ilk bulduğu vatandaşa, 'Seni 4'üncü, 5'inci sandık görevlisi ilan ediyorum' diyebiliyor. Buradan uyarıyorum; AK Parti'den veyahut da herhangi bir yandaş birisini orada yedekte bekletip onu da 5'inci sandık görevlisi olarak orada kullanmasınlar. Diğer temsil edilmeyen ittifaklara, örneğin bize orada boş olan yeri versinler diye buradan çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.