'Sinan Oğan'a oy verdim' demişti... Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

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"İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski CHP'li Abdüllatif Şener yeni bir açıklamada bulundu. Şener, "Çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'Biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.

CHP'de yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Şener genel seçimlerde de CHP'ye oy vermediği söylemiş 14 Mayıs sonuçlarının ardından partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.