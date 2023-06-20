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'Sinan Oğan'a oy verdim' demişti... Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

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#Abdüllatif Şener#CHP#İstifa
Sinan Oğana oy verdim demişti... Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:15

14 Mayıs seçimleri sonrası CHP'den istifa ettiğini açıklayan, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyleyen eski CHP'li Abdüllatif Şener, o ifadelerine açıklık getirdi.

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"İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski CHP'li Abdüllatif Şener yeni bir açıklamada bulundu. Şener, "Çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'Biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.

CHP'de yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Şener genel seçimlerde de CHP'ye oy vermediği söylemiş 14 Mayıs sonuçlarının ardından partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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#Abdüllatif Şener#CHP#İstifa

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