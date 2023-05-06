Sinan Oğan: Türk milletine bir seçenek sunduk

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Hafta sonunu Kars, Iğdır ve Van'da geçirecek olan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, uçakla geldiği Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde esnafı ziyaret etti. Zafer Partili gençlerin ilgi gösterdiği Oğan, Cumhuriyet Caddesi'nde iş yerlerini tek tek gezip esnafla tokalaştı. Yol boyunca isteyenlerle fotoğraf çekilen Oğan için gençler meşale yaktı.



Sinan Oğan, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bu seçim sürecinin nasıl haksızlıklarla devam ettiğini biliyorsunuz. Burada belediyenin, burada valiliğin, hükümetin nasıl baskı yaptığını, nasıl iktidar için çalıştığını hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ancak buna rağmen Erzurum'un Türk milliyetçisi damarının önüne kimse geçemeyecektir. Erzurumlu biliyor ki; Erzurum'u kessen de ne Kandil Dağı'na, ne domuz bağına... O sebeple Erzurumlunun önüne ya Kandil Dağı dediler, ya domuz bağı dediler. Ya HDP'yle yan yana duracaksın dediler, ya HÜDA-PAR'la yan yana duracaksın dediler. Ama şimdi ATA İttifakı var ve onun adayı Sinan Oğan var. Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik ve Türk milletinin önüne milli bir seçenek sunduk" dedi.

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