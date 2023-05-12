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Sinan Oğan: Seçimler selametle gerçekleşmeli

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#Ata İttifakı#Sinan Oğan#Adana
Sinan Oğan: Seçimler selametle gerçekleşmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Ata İttifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün Adana’daydı.

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İlk olarak Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Oğan, seçimlerin selametle gerçekleştirilmesi için elinden geleni yaptığını belirterek şöyle devam etti:

“Bununla ilgili cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda, ziyaretlerde bulunuyorum. Hem basın toplantılarımda hem mitinglerimde kötü söze izin vermiyorum. Kendi taraftarlarımızın herhangi bir taşkınlık yapmasına asla müsaade etmiyorum ve zaten onlar da yapmıyorlar. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rahatlıkla, suhuletle atlatabileceği bir seçimdir, ancak bu seçimde bir sürü farklı şeyler devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin suhulet ve sükunetle seçime girmemesi için bazı çevrelerin ciddi bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. Her tür imkanımızla bunun karşısında olacağız.”

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Oğan ayrıca “HDP’nin veya HÜDA PAR’ın desteğine ihtiyacımız yok. Millet İttifakı gibi HDP’ye, Cumhur İttifakı gibi HÜDA PAR’a şirin gözükme gibi bir çabamız yok. Zaten Türk milletinin gönlündeyiz” diye konuştu.

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#Ata İttifakı#Sinan Oğan#Adana

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