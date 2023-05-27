Sinan Oğan: MHP’nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik

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Cumhurbaşkanı seçiminin birinci tur adayı ve ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim çalışmalarına destek amacıyla Antalya'ya geldi. Sinan Oğan ve Mevlüt Çavuşoğlu, bir otelde Sinan Oğan Gönüllüleri ile buluştu. Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Sinan Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğini açıklamasının ardından maruz kaldığı hakaretleri, sözlü saldırıları, sosyal medyadaki linç girişimlerini üzülerek takip ettik. Sinan Bey makam mevki için değil, inandığı ilkeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza ikinci turda destek veriyor. Bunlar ne yapıyor, sırf kendi görüşlerine aykırı olduğu için, kendi tarafında olmayanları hor gören bu yaklaşım, muhalefetin içinde bulunduğu tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Ya benimsin ya kara toprağın. Benimleysen dünyanın en kötüsü olsan da harikasın ama benim yanımda değilsen, dünyanın en iyisi, en vatanseveri olsan da dünyanın en kötüsüsün. Bunların anlayışı bu" dedi.



'BU MİLLETİN DÜŞMANLARI HARİÇ HERKES KAZANACAK'



İkinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayanlar olduğunu da belirten Çavuşoğlu, “Biz bunları linç ettik mi, elbette daha önceki konuşmalarıyla, şimdiki konuşmaları arasındaki tutarsızlıkları da söylemek milletimizin tekrar dikkatine getirmek de boynumuzun borcudur. Çünkü siyasetçiler milletimize yalan söylememeyi öğrenmelidir. Tabi amacı makam ve mevki olanların, ülküsü Sinan Oğan gibi millet ve memleket olanları anlamasını da beklemiyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz ve 2,5 milyon oy farkını daha da yukarıya taşıyacağız. Öyle bir kazanacağız ki; bu milletin düşmanları hariç herkes kazanacak" diye konuştu.

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