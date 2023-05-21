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Sinan Oğan: Kararımızı yarın 17.00'de açıklıyoruz

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#Sinan Oğan#Cumhurbaşknalığı#Seçim
Sinan Oğan: Kararımızı yarın 17.00de açıklıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 23:27

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız" dedi.

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Sinan Oğan'ın yaptığı açıklama şöyle: 

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz"

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#Sinan Oğan#Cumhurbaşknalığı#Seçim

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