Sinan Oğan görüşmenin detaylarını açıkladı: Asla pazarlık yapmadı

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Sinan Oğan TRT Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtlıyor. Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Biz süreç boyunca hassasiyetlerimizi belirttik. Kendileri de bizim bu hassasiyetlerimizde birleştiğimizi dile getirdi. Asla bir pazarlık gerçekleştirilmedi. Son derece medeni bir görüşme oldu. Bir pazarlık görüşmesi değil Türkiye'nin geleceğine yönelik bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Türk devletlerine yönelik görüşmemiz oldu. Sayın Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilat konusunda attıkları adımı görüyorduk. Bunlar konuşuldu. Devletimizin ve milletimizin müreffeh olması için neler yapılabilir bunlar konuşuldu. Görüyorum ki bu konuşmaların milletimizde de karşılıkları oldu.

"CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BUNLARIN HİÇBİRİ REDDEDİLMEDİ"

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Hem bizim tarafımızdan bunlar tek tek sıralandı. Sayın Cumhurbaşkanı da konuştuğumuz maddeleri tek tek mitinglerinde açıklamalarında konuştu. Afet bakanlığı konuşuldu. Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşü konuşuldu. Bizim zaten taleplerimizdi bunlar. Bizim seçim boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bunların hiçbiri reddedilmedi. 66'ıncı Maddeye dönük Ali Babacan'ın bir tavrı vardı. Biz bu görüşmede bu maddeden Türk ifadesinin çıkarılmayacağı konusunda konuştuk ortak bir fikre vardık, bu hem bizim tarafımızdan hem de Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi.

SINIR GÜVENLİĞİ

Türkiye sınırı boyunca bir pkkistan kurma projesi var. Türkiye'nin müdahaleleri bu projeyi çöpe atmıştır. Devamında sığınmacıların buraya dönmesi ile bu proje tamamen çöpe atılacaktır. Türkiye bir taraftan bu bölgede operasyonlarına devam ediyor, bir taraftan da imar projesi ile insanların geri dönmesini sağlıyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyetin projeleri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Görüyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu birden bire sığınmacı kartını açtı. 6 aydır sahadayız niye birden bire aklınıza geldi? Ben bu ciddiyeti öbür taraftan görmedim açıkcası. Tezkere hayır dediğiniz anda askerimizi çekmemiz gerekir. Askerimizin olmadığı bir yere sığınmacıları nasıl göndereceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu tezkereye karşı çıkmayacağız dese oturup konuşalım tamam ama böyle bir söylem olmadı. Kılıçdaroğlu bugün 2. tura bizim sayemizde girdi. Biz 5.2 oranında oy aldığımız için seçim ikinci tura kalmış. Hala içinizde bir umut varsa bizim sayemizdedir. Önce çıksın bize teşekkür etsin.

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"BİZİM HDP İLE YAN YANA GELMEMİZ İMKANSIZ"

Ben sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm basına yansımadı. Benim hiç bir talebim olmadı o görüşmede de. İlkelerimiz ortaya koyduk. Sadece bu seçimi nasıl kazanacaksınız diye sordum. Hiçbir ikna edici söylem olmadı. Bizim HDP ile yan yana gelmemiz imkansızdır zaten. Bugün itibarıyla HDP, Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve bu kurumsal bir destektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem benim adayım hem HDP'nin adayı olacak, bu alacak bir şey değil. Ben 3 sene önce yola çıktım. Temel argümanımız HDP'nin Türk siyasetini kilitleme yetisini elinden alacağız demiştik. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediği yerde Türk milliyetçisi olmayacaktır.

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İLHAM ALİYEV DESTEK VERDİ İDDİALARI

Beni Sayın İlham Aliyev aramamıştır. Sayın İlham Aliyev'e benim hürmetim vardır. Yakın ilişkide olduğumuz Türk devletleri ile gönül bağımız ayrı bir şey Sayın Aliyev'in ya da başka bir liderin Türkiye'nin içişlerine karışması ayrı bir şeydir. Benim petrol kuyularım varmış. Seçim otobüsümüzün benzini bitti bir benzincide 12 bin liralık bir faturamız çıktı bir kişi hiç tanımadığım bir kişi benden olsun dedi. Benim petrol kuyularım olsa benzinsiz mi dolanırım?

"BENİ LİNÇ ETMEYİN, KAYBEDENLERİ LİNÇ EDİN"

21 yıllık bir iktidar karşısında siz parlamentoyu dahi alamamışsınız. Ne sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın Erdoğan benim babamın oğludur. Ben ülkemizin siyasi bir krize girmesini istemiyorum. Parlamentoyu başka bir parti Cumhurbaşkanlığını başka birisinin alması kriz getirebilir. Parlamentoyu alan bir Cumhurbaşkanına destek vermekten daha doğal bir şey yok. Bu ülkenin tek bir dakika dahi istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Çalışsaydınız parlamentoyu da kazansaydınız. Beni linç etmeyin arkadaşalar kaybedenleri linç edin. HDP'siz bir parlamento üstünlüğü olsaydı oturup konuşurduk. Ben açık söylüyorum, siz dersinize çalışmamışsınız vatandaşı ikna edememişsiniz. Linç etme ile bu işlerin daha olmayacağının farkında olmalısınız. Sayın Meral Akşener masadan kalktığında çok ağır bir linçe uğramıştı aynı güruh tarafından. Masaya dönünce Sayın Akşener aynı güruh tarafından pohpohlandı bu sefer.

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"İLKELERİMİZ BAZINDA BİR UZLAŞMAYA VARDIK"

Biz ilklerimizi ortaya koyduk ve ilkelerimiz bazında bir uzlaşmaya vardık. Linç darbesi FETÖ darbesi kadar tehlikelidir şu an. Linç kültürü ile demokrasi mi gelir bu ülkeye. Ben aday olmasaydım seçim 2. tura kalmayacaktı. Seçimin 2. tura kalmasının tek sebebi benim. Kılıçdaroğlu'nun karşısına 2. şans çıkmasının sebebi benim. Siz beni linçliyorsunuz diye HDP'nin yanında durmayacağım. HDP'nin yanında değil, bu taraftayım.

"OLMAYAN BİR ŞEYİ SÖYLEMEK AYIPTIR"

Önümüzde iki tane şey vardı, biri tarafsız olmak. Biz bunu tercih etmedik. Memleket bu gündeyken bizim bir yön belirlememiz gerekirdi. Tarih bizi şöyle yazacak 'en azından HDP ile yan yana durmadı'. Biz bu tercihi verirken istişarelerde bulunduk. Sayın Özdağ başka bir karar verdi buna saygı duyuyorum. Ata İttifakının 2 Partisi ve Cumhurbaşkanı adayı Cumhur İttifakına destek veriyor. Bir de Vecdet Bey var. Bir kanalda bize iftiralar attı. Biz İttifak üyeleri ile bir toplantı yaptı. Liderler kendilerini ifade ettiler. O toplantıda Vecdet Öz 'Sizin atacağınız her kararın altına imza atarım' dedi. Olmayan bir şeyi söylemek ayıptır. Farklı bir yeri destekleyebilirsiniz buna saygı duyarım. Nitekim Sayın Özdağ farklı bir yeri destekledi ben de Cumhur İttifakı'nı. Aramızda herhangi bir sorun olmaz. Vecdet Beyl'e benim ayrı bir görüşmem olmamıştır.