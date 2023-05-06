Sinan Oğan: Dengeler değişti

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ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün Nevşehir’de “Çalışmalarımız beklediğimizden de iyi gidiyor” diyerek şöyle devam etti: “Doğrusunu isterseniz biz yolumuza çıktığımızda bu ilgi ve alakayı son 2-3 günde bekliyorduk. Ama son 2-3 hafta kala Türkiye’de bazı şeyler değişti ve sıfırdan başlayan cumhurbaşkanlığı hareketinin bugün önemli ölçüde dengelerini değiştirir bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Biz hedeflediğimiz gibi bu hafta 12-16 bandını rahatlıkla yakalayacağız. Son düzlüğe girdiğimizde 30’u aşıp ikinci tura kalmak istiyoruz. İnşallah ikinci tura biz kalacağız.”

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Oğan, Nevşehir ziyaretinde vatandaşlarla bol bol selfie çektirdi.

Ardından Kayseri’de Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Oğan, ‘seçimden sonra MHP’nin başına geçeceği’ söylentilerine “Ben şu an tamamen cumhurbaşkanlığına odaklanmış durumdayım” dedi.