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Sinan Oğan: Dengeler değişti

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#MHP#ATA İttifakı#Sinan Oğan
Sinan Oğan: Dengeler değişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Son 2-3 hafta kala Türkiye’de bazı şeyler değişti ve sıfırdan başlayan cumhurbaşkanlığı hareketinin bugün önemli ölçüde dengelerini değiştirir bir pozisyona geldiğini görüyoruz" dedi.

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ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün Nevşehir’de “Çalışmalarımız beklediğimizden de iyi gidiyor” diyerek şöyle devam etti: “Doğrusunu isterseniz biz yolumuza çıktığımızda bu ilgi ve alakayı son 2-3 günde bekliyorduk. Ama son 2-3 hafta kala Türkiye’de bazı şeyler değişti ve sıfırdan başlayan cumhurbaşkanlığı hareketinin bugün önemli ölçüde dengelerini değiştirir bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Biz hedeflediğimiz gibi bu hafta 12-16 bandını rahatlıkla yakalayacağız. Son düzlüğe girdiğimizde 30’u aşıp ikinci tura kalmak istiyoruz. İnşallah ikinci tura biz kalacağız.”

Sinan Oğan: Dengeler değişti

Oğan, Nevşehir ziyaretinde vatandaşlarla bol bol selfie çektirdi.

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Ardından Kayseri’de Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Oğan, ‘seçimden sonra MHP’nin başına geçeceği’ söylentilerine “Ben şu an tamamen cumhurbaşkanlığına odaklanmış durumdayım” dedi.

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#MHP#ATA İttifakı#Sinan Oğan

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