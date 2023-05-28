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Sinan Oğan: Seçimin istikrar getireceğini ümit ediyorum

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#Sinan Oğan#Secim2023#Ankara
Sinan Oğan: Seçimin istikrar getireceğini ümit ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 11:53

Cumhurbaşkanı Seçimi birinci turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda oyunu Ankara'da kullandı. Oğan, "Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamada Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Oğan, heyecanlı olduğunu belirterek, "Seçim, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını, bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçlar doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir kez daha burada Sayın Meral Akşener'e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan ve Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, 'farklı tercihte bulundu' diye depremzedeleri dahil linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize dönük, aileme dönük yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır" diye konuştu.

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Sinan Oğan: Seçimin istikrar getireceğini ümit ediyorum

'AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI'NA ATILAN İFTİRA'

Oğan, Azerbaycanlı gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorusuna, "Bu seçimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in isminin, 'seçime müdahale' şeklinde karıştırıldığını üzülerek gördüm. Ne Türkiye, Azerbaycan seçiminde iç işlerine karışıyor ne Azerbaycan, Türkiye'nin iç işlerine karışıyor. Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na atılmış alçakça bir iftiradır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her zaman birlik, bütünlük içerisinde olmasını istediğini ifade etmiştir. Ancak burada eğer birileri Azerbaycan'a dönük politikalarında, Azerbaycan'ı baypas eden politikalar uyguluyorsa, Karabağ yerine Kandil ağırlıklı bir eksende duruyorsa, birileri Zengezur Koridoru'nu baypas ediyorsa, birileri Karabağ'ın kurtarılması için yapılan askeri müdahalelerde Türkiye'nin desteğini 'cihatçıları gönderiyor' diye ifade ediyorsa; elbette ki Azerbaycan'ın da tepkisi buna, bu kesimlere. Dolayısıyla da bizim de bu kesimlere karşı tepkimiz gayet doğaldır" yanıtını verdi.

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#Sinan Oğan#Secim2023#Ankara

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