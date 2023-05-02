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Sinan Oğan: Anketleri altüst edeceğiz

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#Sinan Oğan#ATA İttifakı#14 Mayıs Seçimleri
Sinan Oğan: Anketleri altüst edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy oranlarının yüzde 10’un üzerinde olduğunu büyük bir gurur ve keyifle açıklamak istediğini, yapılan bütün anketleri altüst edeceklerini söyledi.

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Denizli’de basın toplantısı yapan Oğan, özetle şöyle dedi: “Hepsinden daha az imkana sahibiz ama hem siyaset aklı hem toplumda ayağımızı bastığımız zemin hepsinden daha sağlam. Biz Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, vatanseverler, tahterevalli siyasetinden bıkanlar, köhne siyasetten yorulanların, Türkiye’nin son 20 senesinden gına gelmiş herkesin ortak adresi haline geldik. Anketlerden çıkarttığımız bize karşı oy kaybetmeye başladıkları. İkinci tura kalan taraf biz olacağız kanaatindeyiz.”

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#Sinan Oğan#ATA İttifakı#14 Mayıs Seçimleri

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