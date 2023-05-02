Sinan Oğan: Anketleri altüst edeceğiz

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Denizli’de basın toplantısı yapan Oğan, özetle şöyle dedi: “Hepsinden daha az imkana sahibiz ama hem siyaset aklı hem toplumda ayağımızı bastığımız zemin hepsinden daha sağlam. Biz Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, vatanseverler, tahterevalli siyasetinden bıkanlar, köhne siyasetten yorulanların, Türkiye’nin son 20 senesinden gına gelmiş herkesin ortak adresi haline geldik. Anketlerden çıkarttığımız bize karşı oy kaybetmeye başladıkları. İkinci tura kalan taraf biz olacağız kanaatindeyiz.”