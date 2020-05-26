Sinan Kakı kimdir? Sinan Kakı'nın biyografisi ve hayatı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı." ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımının ardından Dr. Sinan Kakı'nın hayatı da gündeme geldi. Peki, Sinan Kakı kimdir ve kaç yaşında vefat etti? İşte, Sinan Kakı'nın biyografisi ve hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili Bakan Koca mesaj paylaştı. Sağlık Bakanı'nın paylaştığı mesajın ardından Sinan Kakı'nın biyografisi de araştırılmaya başlandı. İşte, Dr. Sinan Kakı'nın hayatıyla ilgili bilgiler...
DR. SİNAN KAKI. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi’nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için #minnettarız. pic.twitter.com/oQLNTIGSWX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020
Dr. Sinan Kakı 1960 yılında Bitlis dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bitlis'te tamamlamıştır.
Sinan Kakı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi' ni 1985 yılında bitirdi. Daha sonra Dr. Sinan Kakı Radyoloji uzmanlığını seçti.
İstanbul Haseki Hastanesi'nde görev yaptı.
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