Sinan Kakı kimdir? Sinan Kakı'nın biyografisi ve hayatı

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili Bakan Koca mesaj paylaştı. Sağlık Bakanı'nın paylaştığı mesajın ardından Sinan Kakı'nın biyografisi de araştırılmaya başlandı. İşte, Dr. Sinan Kakı'nın hayatıyla ilgili bilgiler...

DR. SİNAN KAKI. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi’nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için #minnettarız. pic.twitter.com/oQLNTIGSWX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

SİNAN KAKI KİMDİR?

Dr. Sinan Kakı 1960 yılında Bitlis dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bitlis'te tamamlamıştır.

Sinan Kakı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi' ni 1985 yılında bitirdi. Daha sonra Dr. Sinan Kakı Radyoloji uzmanlığını seçti.

İstanbul Haseki Hastanesi'nde görev yaptı.