Sinan Ateş'in kişisel bilgilerinin temini davasında 8 sanık hakim karşısına çıktı

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Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen davada tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay hakkında ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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"PANKART ASILMASI İÇİN GÖNDERMİŞ OLABİLİRİM"

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklardan Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu, Talha Atalay ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmada Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş ve Sevda Ateş de yer aldı. Sanık Burak Kılıç, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Her ne kadar iddianamede, maktule ait siteye ilişkin fotoğrafları Tolgahan'a gönderdiğim belirtilerek, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek suçundan dava açılmış olsa da maktulün oturduğu site çok kalabalık bir yerdir" dedi. Kılıç, fotoğrafları gönderdiğini kabul ederek, "Ancak Tolgahan'ın talebiyle göndermedim. Üzerinden çok zaman geçtiği için olayı tam olarak hatırlayamıyorum ama imaj kayıtlarında göndermişim" ifadelerini kullandı. Hakim, Kılıç'ın önceki ifadesinde Tolgahan Demirbaş'ın talebi üzerine Sinan Ateş'in evinin fotoğrafını çekip kendisine gönderdiğini söylediğini ifade ederek, çelişkiyi açıklamasını istedi. Kılıç, "Savcılık ifademde bir çelişki yoktur. Tolgahan benden böyle bir şey istemedi. O dönemin şartlarını düşünerek, istek üzerine atmış olabileceğimi varsayarak öyle ifade vermiş olabilirim. Protesto amaçlı pankart asılması olayına ilişkin olarak göndermiş olabilirim" yanıtını verdi.

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Sanık Suat Yılmazzobu da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben elektrik işiyle uğraşıyorum. Bahsi geçen olayları avukatımdan öğrendim. Mesajların içeriklerini hatırlamıyorum, mesaj çektiğimi de hatırlamıyorum. Savcılıkta verdiğim ifadeler geçerlidir, tekrar ederim" dedi. Hakimin, "Elektrik işiyle uğraşıyorsun, adres bilgisini nereden alıyorsun" sorusu üzerine Yılmazzobu, "Bilmiyorum efendim, hatırlamıyorum. Savcılıktaki ifademi tekrar ederim" yanıtını verdi.

"KİMLİK VE ADRES BİLGİSİ ALMA YETKİM YOK"

Sanık Talha Atalay ise Sinan Ateş cinayetini medyadan öğrendiğini belirterek, "Sonrasında arkadaşlarımla WhatsApp grubunda konuştum. Grubun içinde benim dışımda başka kamu görevlisi bulunmuyordu. Dolayısıyla üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Komiser olarak görev yaptığını söyleyen Atalay, "Benim haberi emniyetten aldığım doğru değildir. Bölge trafikte çalışan bir komiserin, bir vatandaş hakkında kimlik bilgisi ve adres bilgisi alma gibi bir imkanı bulunmamaktadır" diye konuştu. Atalay, Tolgahan Demirbaş ile arasında bu konu hakkında bir konuşma geçmediğini iddia ederek "Tolgahan Demirbaş'ın benden WhatsApp mesajları istediği gibi bir konu aramızda geçmemiştir. Emniyetle ya da kolluk kuvvetleriyle hiçbir alakası olmayan bir haberle Türkiye gündemine ismim lanse edilerek hedef haline getirildim. Bu sebeple bir insanın hayatıyla ve mesleğiyle bu kadar kolay oynanmasına sebebiyet verilmesini üzüntüyle karşılıyorum" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş de sanıkların savunmalarını eleştirerek, cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak Sinan Ateş cinayeti dosyasından ayrılan dosyanın akıbetinin sorulmasına, dosyanın fiziken incelenip birleştirilme talebinin değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.