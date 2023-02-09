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Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

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#Sinan Ateş#Cinayet#Eray Özyağcı
Sinan Ateşin katil zanlısı Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 12:31

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Eray Özyağcı'nın (24) ifadesi ortaya çıktı. Silahı ateşleyen Özyağcı, "Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı" dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, ilk etapta 18 kişi tutuklandı. Silahı ateşlediği iddia edilen Eray Özyağcı da 3 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eray Özyağcı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Özyağcı, dosya kapsamında tutuklanan, kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrası kendisini kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını iddia etti. Özyağcı, "Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum" dedi.

Eray Özyağcı ile soruşturmada tutuklu sayısı 19 oldu.

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#Sinan Ateş#Cinayet#Eray Özyağcı

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