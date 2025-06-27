Sinan Ateş’in eşi: Sanıkları koruyun

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Dünkü duruşmada Ateş’in eşi Ayşe Ateş söz alarak, “Biz bu davayı gündemde tutmasak Doğukan Çep’i içerde öldürürlerdi. Hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor. Sinan’ı öldürtenlerin, Doğukan Çep’i de öldürmesi yakındır. Tolgahan Demirbaş’ın ve Doğukan Çep’in can güvenliğini sağlayın. Sinan’ı öldürenler onları da öldürecek” iddiasında bulundu.

DOSYA BİRLEŞTİRMEYE RET

Mahkeme, Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 8 sanığın yargılandığı kişisel bilgilerinin temini davasının bu dosyayla birleştirilme talebini de reddetti.