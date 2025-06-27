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Sinan Ateş’in eşi: Sanıkları koruyun

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#Sinan Ateş#Cinayet#Suikast
Sinan Ateş’in eşi: Sanıkları koruyun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 07:00

SUİKASTA kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasında dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski cinayet büro amiri komiser Mustafa Ensar Aykal’ın yargılandığı davaya Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Dünkü duruşmada Ateş’in eşi Ayşe Ateş söz alarak, “Biz bu davayı gündemde tutmasak Doğukan Çep’i içerde öldürürlerdi.  Hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor. Sinan’ı öldürtenlerin, Doğukan Çep’i de öldürmesi yakındır. Tolgahan Demirbaş’ın ve Doğukan Çep’in can güvenliğini sağlayın. Sinan’ı öldürenler onları da öldürecek” iddiasında bulundu.

DOSYA BİRLEŞTİRMEYE RET

Mahkeme, Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 8 sanığın yargılandığı kişisel bilgilerinin temini davasının bu dosyayla birleştirilme talebini de reddetti.

 

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#Sinan Ateş#Cinayet#Suikast

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