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Sinan Ateş'in cinayet şüphelisi adliyede

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#Sinan Ateş#Adliye#Eray Özyağcı
Sinan Ateşin cinayet şüphelisi adliyede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 12:59

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Eray Özyağcı, adliyeye sevk edildi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı da 2 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandı. Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade veriyor.

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#Sinan Ateş#Adliye#Eray Özyağcı

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