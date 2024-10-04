Sinan Ateş’in ablasına saldıran tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaralama olayı ile ilgili şüpheli Mert Can Kılıç Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile aynı gün gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli Mert Can Kılıç ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan talep doğrultusunda tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Öte yandan Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın karar duruşmasında haklarında tahliye kararı verilen sanıklar Serdar Öktem ve Çağlar Zorlu yönünden savcılık itiraz başvurusunda bulundu. Savcılık iki ismin de tutuklanmasını talep etti.