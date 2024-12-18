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‘Sinan Ateş tasarlanarak öldürüldü’

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#Sinan Ateş#Doğukan Çep#Vedat Balkaya
‘Sinan Ateş tasarlanarak öldürüldü’
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmetmişti. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

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414 sayfalık gerekçede, azmettirici olduğu belirtilen Demirbaş’ın cinayetten 8 ay önce Ateş’e ait bilgileri toplamaya başladığı bunları Doğukan Çep ile paylaştığı belirtilerek, “Sanıkların suçu birlikte tasarladıkları anlaşılmıştır” denildi. 

Azmettiriciler Demirbaş ve Çep’in 8 ay boyunca fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dikkat çekilen kararda “Asli maddi failler Eray Özyağcı (ateş eden), Vedat Balkaya (keşif yapan ve Eray’ı olay yerine getirip, kaçıran) ve Suat Kurt’un (keşif yapan ve gözcü) suç mahallinden kaçırılmaları ve gizlenmelerine kadar geçen yaklaşık 8 aylık sürede Çep ve Demirbaş’ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmiş olmaları karşısında, Ateş’e karşı işlenen tasarlayarak öldürme suçunun aynı zamanda azmettiricisi oldukları kanaatine varılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı. Bu tespite rağmen iki sanığın Ateş’i neden öldürmek istediklerine ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

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#Sinan Ateş#Doğukan Çep#Vedat Balkaya

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