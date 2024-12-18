‘Sinan Ateş tasarlanarak öldürüldü’

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414 sayfalık gerekçede, azmettirici olduğu belirtilen Demirbaş’ın cinayetten 8 ay önce Ateş’e ait bilgileri toplamaya başladığı bunları Doğukan Çep ile paylaştığı belirtilerek, “Sanıkların suçu birlikte tasarladıkları anlaşılmıştır” denildi.

Azmettiriciler Demirbaş ve Çep’in 8 ay boyunca fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dikkat çekilen kararda “Asli maddi failler Eray Özyağcı (ateş eden), Vedat Balkaya (keşif yapan ve Eray’ı olay yerine getirip, kaçıran) ve Suat Kurt’un (keşif yapan ve gözcü) suç mahallinden kaçırılmaları ve gizlenmelerine kadar geçen yaklaşık 8 aylık sürede Çep ve Demirbaş’ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmiş olmaları karşısında, Ateş’e karşı işlenen tasarlayarak öldürme suçunun aynı zamanda azmettiricisi oldukları kanaatine varılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı. Bu tespite rağmen iki sanığın Ateş’i neden öldürmek istediklerine ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.