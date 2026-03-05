Sinan Ateş dosyasında ifadeler: Tanımam unuttum

Haberin Devamı

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Burak Kılıç, maktulün evinin fotoğraflarını Tolgahan Demirbaş’a gönderdiğini kabul etti. Kılıç, “Sosyal medyadan ya da internet mecralarından da görüp göndermiş olabilirim. Hatırlamıyorum, Ateş’in sözkonusu görüntülerde yer alan sitede oturduğunu savcının söylemesiyle öğrendim. Görüntüleri hangi düşünce ile Tolgahan’a ilettim hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme başkanının, Tolgahan Demirbaş ile aralarında geçen konuşmalarda yer alan ‘S.A.’nın kim olduğu sorusuna Kılıç, “Sinan Ateş’i şahsen tanımam, kastedilen kişi o olsaydı açıkça yazardım. Kime ait olduğunu hatırlamıyorum. Adı S., soyadı A. ile başlayan herkes olabilir” cevabını verdi. Sanık Talha Atalay da “Tolgahan Demirbaş ile aynı camiadan olmamız sebebiyle suçlanıyorum” diyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sinan Ateş’in ablası Sevda Ateş ise “Hatırlamıyorum diyorlar. Adaletin onlara hatırlatmasını istiyorum” diyerek sanıkların savunmasına tepki gösterdi. Mahkeme, sanık Yunus Hasar’ın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.