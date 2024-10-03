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Sinan Ateş davasının sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Ateş#Serdar Öktem#Tahliye
Sinan Ateş davasının sanıklarından Serdar Öktemin tahliyesine itiraz edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 21:44

Sinan Ateş davası kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Serdar Öktem hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

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Edinilen bilgiye göre, duruşma savcısı, adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve davadan dosyası ayrılan Serdar Öktem ile ilgili karara itiraz etti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz gerekçesinde, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atılı suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarının da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi. İtirazda, sanığın yargılamadan kaçma riski taşıdığı da belirtilerek, tahliye kararının kaldırılıp sanığın tutuklanması istendi. 

 

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#Sinan Ateş#Serdar Öktem#Tahliye

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