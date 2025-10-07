Sinan Ateş davasında yargılanıyordu… Avukat öldürüldü

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:00

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem,  hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Saldırıda kullanılan araç Arnavutköy’de ormanlık alanda bulundu. 

TAŞERON ÖRGÜT ŞÜPHESİ

Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 2’si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan 2 Kalaşnikof silah ile 2 de tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Eylemin, bir suç örgütünün, Öktem’e beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada “Soruşturma, organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir” denildi. 

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEMİŞTİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Avukat Serdar Öktem, 27 Ocak 2023’te tutuklanmış, 2 Ekim 2024’te tahliye edilmişti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, kararla birlikte, “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” iddiasıyla yargılanan Serdar Öktem hakkındaki dosyanın, cep telefonunun incelebilmesi amacıyla ABD’den telefon şifresinin istenmesi için ayrılmasına karar vermişti. 

AYŞE ATEŞ ‘KORUYUN’ DEMİŞTİ

Öktem’in 7 ve 9 Ağustos tarihlerinde sosyal medya hesabından “artık sessiz kalmak yok” ve “düşmanlarım beni öldürebilir” ifadelerini içeren paylaşımları dikkat çekmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de mahkemede sanıkların can güvenliklerinin sağlanması gerektiğini kaydetmişti. 

DÜN İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Sinan Ateş’e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin ettikleri, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle yargılanan, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu 8 sanıklı dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ateş’in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal hakkında devam eden davaların birleştirilmesine karar vermişti. 

