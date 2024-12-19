Sinan Ateş davasında mahkemeden sanık iddiasına yanıt: İstanbul’da pavyon yok mu

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararında, hakkında 3 yıldır yakalama kararı bulunan tetikçi Eray Özyağcı’yı yol uygulamasına takılmaması için İstanbul’dan Ankara’ya getiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli sanıklar Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak hakkında dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Kararda, 18’er yıl hapis cezası verilen polislerin savunmalarında Ankara’ya eğlenmek, pavyona gitmek amacıyla geldiklerini söyledikleri ancak bundan vazgeçme sebeplerine ilişkin birbiriyle çelişkili beyanda bulundukları belirtilerek, “İstanbul’da da eğlence mekânları bulunduğu halde Ankara’ya bu amaçla gelmek istemelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu” değerlendirilmesi yapıldı.

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ÇEP YERİNE TAKSİCİ GÖSTERİLDİ

Kararda cinayetten sonra firar eden Doğukan Çep’i İstanbul’da bir otele götürerek saklanmasını sağlayan sanık Alper Atay’ın da oda bulunmaması nedeniyle ısrarcı olduğu, bunun üzerine otel dışında olan işletme sahibi ile görüntülü görüşüldüğü, bu görüşmede, yanlarında bulunan taksici Caner Günay’ı otelde kalacak kişi olarak gösterdikleri de aktarıldı. Sonunda Doğukan Çep’in başka bir kimlikle otele kaydının yapıldığı belirtildi.