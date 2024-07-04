Sinan Ateş davasında kritik talep: ‘Şifreler apple’dan istensin’

Haberin Devamı

Ateş cinayeti soruşturmasında sanıklardan Tolgahan Demirbaş’ın telefonu üzerinde yapılan incelemede, silinen verilerin kurtarılması sonucu önemli bilgilere ulaşıldı. Ancak dosyanın kritik sanıklarından Serdar Öktem, geçirdiği COVID nedeniyle hafıza kaybı yaşadığını, telefon şifresini hatırlamadığını savundu. 9 ay soruşturmada görev yapan eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal da telefon şifresini paylaşmak istemediğini belirtti. İki sanık duruşmada da şifreleri paylaşmak istemediklerini açıkladı. Ateş ailesinin avukatları ise mahkemeye başvurarak Öktem ve Aykal’ın telefonlarının şifrelerinin temini için ABD’deki Apple şirketine yazı yazılmasını talep etti. Öte yandan davanın dünkü 3. duruşmasında Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, “Salonda bulunan siyasi parti temsilcilerinin tekrar duruşma düzenini bozacak olması yargılamaya siyasi müdahale olarak kabul edilecek” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bazı milletvekillerinin izlediği duruşmada azmettirici Doğukan Çep’i taşıyan taksici Umut Ersoy’un savunması alındı. Böylelikle sanık savunmaları bitirilmiş oldu.

Haberin Devamı

AYŞE ATEŞ: KUMPAS TİYATROSU

- Duruşmanın öğleden sonraki bölümünü izleyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş ortak bir basın açıklaması yaptı. Ayşe Ateş, “Büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor. Ezberletilmiş ifadelerle bu siyasi cinayeti adli bir cinayet davasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu siyasi cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar” derken, Kılıçdaroğlu “Mahkeme salonunda olay sanki siyasi bir olay değil, adli bir olaymış gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Açık ve net ifade ediyorum ki olay siyasi bir cinayettir” diye konuştu.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE GELMİŞTİ

- Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin davasında telefon şifreleri ABD’den istenmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra gönderilen şifre sayesinde Gültekin’in telefonunun incelenmesi mümkün hale gelmiş, genç kızın sanık Cemal Metin Avcı’ya şantaj yaptığı iddiası çürütülmüştü.

Haberin Devamı

ANNE ATEŞ’İN TANSİYONU DÜŞTÜ

- Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş (70) tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması sebebiyle cezaevi kampusundaki hastaneye götürüldü.