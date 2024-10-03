Sinan Ateş davasında jet karar: 5 kişiye müebbet

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada kararlar şöyle açıklandı:

- Tetikçi Eray Özyağcı’ya Sinan Ateş’e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Selman Bozkurt’a da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Özyağcı’ya 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

- Tetikçiyi motosikletiyle taşıyan Vedat Balkaya ile cinayet öncesinde olay yerinde keşif yaptığı belirlenen Suat Kurt’a da aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezası verildi.

- ‘Dodo’ lakaplı Doğukan Çep ile eski Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu belirtilen Tolgahan Demirbaş da ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

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POLİSLERE 18’ER YIL CEZA

- Tetikçi Özyağcı’yı Ankara’ya getiren aracın sahibi Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ kapsamında 15 yıl, tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getiren eski özel harekâtçı polisler Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’e aynı suçtan 18’er yıl hapis cezası verildi.

- Alper Atay’a suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi. Mahkeme sanıklara verdiği cezada iyi hal indirimi yapmadı.

ÖKTEM’E TAHLİYE SÜRPRİZİ

- Mahkeme, sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in telefon şifreleri vermekten imtina etmeleri nedeniyle ABD’den adli yardım talebinde bulunulduğu, 1 yıldan önce cevap verilemeyeceği gerekçesiyle bu iki sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme sanıklardan Öktem’in tahliyesine hükmederken, Aykal’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Mahkeme 10 sanık için beraat kararı verirken, sadece taksici Caner Günay hakkında suçluyu kayırma suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.

SELMA ATEŞ’E SALDIRI

- DURUŞMAYA verilen arada Sinan Ateş’in ailesi kantin bölgesinde kararı beklerken Mertcan Kılıç, Selma Ateş’in boynundan sıkarak yumruklu saldırıda bulundu. Selma Ateş bazı MHP’lileri suçlarken, “Saldırganı tanımıyorum. Bir anda anlamadım, vurmaya başladı. Eşim araya girdi. Beni yerde sürükledi. Ablamı da sürükledi” dedi. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş daha sonra “Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz” diye paylaşımda bulundu.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN SALDIRIYA KINAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesine yönelik saldırıya ilişkin şu mesajı paylaştı: “Sincan’da Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bir siyasi partinin genel başkanının açıkça hedef gösterdiği dünkü konuşmasıyla bu saldırı şüphesiz ilintilidir. Dün de ifade ettiğim gibi, siyasi yaşamının en ayıplı konuşmasını yapan Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra Ateş ailesinin başına gelecek her olaydan sorumludur. Ankara’nın orta yerinde bir cinayetin üzerindeki sır perdesi kaldırılmasın diye bir siyasi partinin fiziksel saldırılara dönecek dozda ağır tehdit ve hakaretlere tevessül etmesini ayıplıyorum. Yaratılan bu iklime rağmen gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, bu suikast aydınlanacak azmettiriciler de cezalarını çekecektir.”