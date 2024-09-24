Sinan Ateş davasında bilirkişiden vurulma anı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak tetikçi Eray Özyağcı, cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep’in de aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Tetikçi Eray Özyağcı savunmalarında, kendisinin Ateş’in ayaklarına doğru ateş ettiğini, Ateş’in öldürücü noktalarına isabet eden kurşunların ise Ateş’in olay anında yanında bulunan Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik’in silahından çıkmış olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatlarının da benzer savunma yapması üzerine mahkeme, Ateş’in vurulma anını gösteren videonun incelenmesi için bilirkişi görevlendirdi.

35 DAKİKA BEKLEDİ

Bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Raporda, Özyağcı’nın saldırı öncesinde olay yerinde yaklaşık 35 dakika kaldırımda beklediği, bu sırada telefonuyla ilgilendiği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersi olan cadde tarafına bakarak etrafı gözetlediğinin görüldüğü belirtildi.

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YERDEYKEN DE ATEŞ ETTİ

Raporda, Özyağcı’nın saat 13.33’te cadde tarafına doğru yürüdüğü, olay yerinde duran araç önünde saklandığı görüldüğü vurgulandı. Ateş’in, Keçik ve Bozkurt ile 13.34.28’te olayın gerçekleştiği noktaya geldiği, aracın önünde saklanan Özyağcı’nın Ateş’e doğru ateş ettiği, vurulan Ateş’in yere doğru yüzüstü şekilde düştüğü belirtilerek, “Eray Özyağcı’nın yerde bulunan Sinan Ateş’e doğru ateş etmeye devam ettiği ve neticesinde yerde toz kalkması net bir şekilde görülmekte” denildi.

BAŞKA ATEŞ EDEN YOK

- Özyağcı’nın daha sonra Sinan Ateş’in solunda bulunan Selman Bozkurt’a da ateş ederek onu yaraladığı anlatılan raporda şu ifadeler yer aldı: “Eray Özaycı’nın Sinan Ateş’e defaten ateş ettiği ve Eray Özyağcı dışında Sinan Ateş’e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı’nın Selman Bozkurt’a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı’nın Ahmet Keçik’e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik’in yerde yatan Sinan Ateş üzerinden tabanca alarak Eray Özyağcı’nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt’un Sinan Ateş’in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik’e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılmamıştır.” 12 sanığın tutuklu bulunduğu davaya 30 Eylül’de devam edilecek.