Sinan Ateş davasında 2. gün... Salonda gerginlik

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Sanık avukat Serdar Öktem’in savunması sırasında duruşma salonu karıştı. Müşteki avukatları, müşteki yakını ile sanık avukatlarının karşılıklı konuşmaları üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, iki tarafın da susmasını istedi. Müşteki avukatlarının konuşmayı sürdürmeleri üzerine tansiyon yükseldi. Mahkeme Başkanı, konuşmayı sürdüren müşteki avukatlarının dışarıya çıkarılması için polislere talimat verdi.

SİCİLLERİNİ İSTİYORUM

Başkan, daha sonra avukatları dışarı çıkarmakta geç davrandıkları gerekçesiyle polislere bağırdı, “Avukatı dışarıya çıkarmayan kolluk görevlilerinin sicillerini istiyorum. Ben sizinle mi uğraşacağım?” dedi. Başkanın bu çıkışı üzerine bir müşteki avukatı ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır salondan çıkarıldı. Polisler hakkında tutanak tutuldu.

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PAVYON TARTIŞMASI

- Duruşmada mahkeme başkanı Mehmet Güven, tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara’ya götüren aracın kiralandığı otoparkın sahibi Mustafa Uzunlar’a, Enes ismindeki bir akrabasına gönderdiği, “icraata gittiler” şeklindeki mesajın ne olduğunu sordu. Uzunlar, “Çapkınlık anlamında kullandığım bir cümledir. Polisler pavyona gideceğini söyledikleri için böyle bir şey söyledim” yanıtını verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ise Sinan Ateş’in adres, telefon gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağcı’ya verdiği iddialarını reddetti. Duruşmaya bugün devam edilecek.