Sinan Ateş davasında 10 tahliye

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Mahkeme, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal’ın telefonlarına ait şifrelerini vermemesi nedeniyle ABD’de bulunan Apple şirketine yazı yazılması talebini kabul ederken, sanık Tolgahan Demirbaş’ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanıp yakalanmadığının tespiti için eski Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.

Eski MHP İl yöneticisi Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu 10 sanığı, yurtdışı çıkış yasağı getirerek tahliye eden mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi. Duruşmanın ardından bir açıklama yapan Ayşe Ateş eşi Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu.