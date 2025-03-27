Sinan Ateş davası sanıkları Adli kontrolü ihlal etti

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yaptığı ikinci soruşturmada 8 şüpheli hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Sanıklar hakkında haftada iki gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasına karar verilmişti.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın dünkü ilk duruşmasında sanıklar Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu, olay tarihinde Trafik Şube’de komiser olarak görev yapan Talha Atalay hazır bulundu. Diğer sanıkların savunmaları duruşma öncesinde talimatla alındı. Mahkeme Hâkimi, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün sanıklar Kılıç, Yılmazzobu ve Atalay’ın adli kontrol yükümlülüğünün ihlal ettiklerini bildirdiklerini açıkladı.

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SAVUNMALARI ÇELİŞTİ

Sinan Ateş’in oturduğu sitenin fotoğrafını ana davanın sanığı Tolgahan Demirbaş’a göndermekle suçlanan Burak Kılıç, savunmasında “Tolgahan benden site fotoğrafı istemedi” dedi. Hâkimin, ilk ifadesinde Demirbaş’ın istemesi üzerine gönderdiği yönündeki beyanlarını hatırlatması üzerine Kılıç, “Akıl yürüterek o şekilde beyanda bulundum” yanıtını verdi.

Sinan Ateş’in uçuş ve adres bilgilerini Demirbaş’a gönderdiği iddia edilen sanık Suat Yılmazzobu da “Mesaj içeriklerini hatırlamıyorum. Mesaj çektiğimi de hatırlamıyorum” dedi. “Ekibi kurduk kafasına sıkacaklar” şeklindeki mesajla ilgili olarak da Yılmazzobu, mesajın aralarında alacak meselesi bulunan Muhammed isimli kişiyle ilgili olduğunu ileri sürdü. Soruşturma hakkında Demirbaş’a bilgi vermekle suçlanan komiser Talha Atalay da “Sadece cinayete ilişkin bir haberi paylaştım” iddiasında bulundu. Cumhuriyet savcısının mesajları neden sildiği sorusuna da Atalay, “Tolgahan ile trafik cezasına ilişkin yapmış olduğum mesajlaşmalardı, önemli olmadığı için sildim” yanıtını verdi.

TEK GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, adli kontrol hükümlerini ihlal eden sanıklar hakkında haftada 2 gün olan imza zorunluluğunu tek güne indirdi. Adli kontrolün ihlali halinde tutuklanacaklarının bildirilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

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ATEŞ AİLESİ: CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Duruşmada hazır bulunan Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş sanıkların cezalandırılmasını istedi. Selma Ateş de beyanında, “Komiser, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı dediğimiz ama bence suç örgütü olan Ülkü Ocaklarına çalışmak yerine keşke devletine çalışsaymış. Bunlar planlı şekilde kardeşimi katletti. Sinan Ateş’in ailesinin başına bir şey gelirse tüm bu isimlerden hesap sorulmasını istiyoruz” diye konuştu. Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık ise “Şu an adliyede, can güvenliğimiz yok” dedi.