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Sinan Ateş davası... İstinaf kararı onadı

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#Sinan Ateş#Cinayet#DAVA
Sinan Ateş davası... İstinaf kararı onadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 07:00

İstinaf mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında kurulan hükümleri hukuka uygun buldu.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava 2 Ekim 2024 tarihinde sonuçlanmıştı. Davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında tetikçi Eray Özyağcı’nın da aralarında bulunduğu 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, 5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verdi. 10 sanığa da beraat çıktı. Taraflar karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu.
Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire, istinaf başvurularını reddederek, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. İstinaf mahkemesi dosyanın tutuklu sanıkların tahliye taleplerini de “kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle reddetti.

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#Sinan Ateş#Cinayet#DAVA

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