Sinan Ateş davası... İstinaf kararı onadı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava 2 Ekim 2024 tarihinde sonuçlanmıştı. Davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında tetikçi Eray Özyağcı’nın da aralarında bulunduğu 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, 5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verdi. 10 sanığa da beraat çıktı. Taraflar karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu.

Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire, istinaf başvurularını reddederek, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. İstinaf mahkemesi dosyanın tutuklu sanıkların tahliye taleplerini de “kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle reddetti.