Sinan Ateş davası... İkinci soruşturma tamamlandı

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Sır gibi saklanan dosyadaki şüpheli sayısının 30 olduğu anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, dosyanın kritik isimleri Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım hakkında “nitelikli şekilde kasten öldürmeye azmettirme”, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında ise “nitelikli şekilde kasten öldürmeye azmettirme” ve “suçluyu kayırma” suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü belirlendi.

22 ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK

Savcılık, Yıldırım ve Kılavuz’un da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında ‘kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesinin gösterir delil bulunmadığı’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. 8 kişi hakkında ise Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede Ankara Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Eski Ankara Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan Talha Atay hakkında ceza istendi.

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BİLGİLERİNİ PAYLAŞTILAR

İddianamede, Suat Yılmazzobu’nun Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in TC kimlik numarasını sorgulayarak bilgileri azmettiricilere ilettiği belirtildi. Talha Atalay’ın cinayete ilişkin hazırlanan bilgi notunu, Gürsel Horat’ın da Sinan Ateş’in uçuş bilgilerini azmettiriciyle paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

SAKLANMAYA YARDIM

Yunus Hasar’ın, sanık Suat Kurt’u evinde sakladığı, Recep Küçükerturan ile Fatih Küçükerturan’ın tetikçi Eray Özyağcı’nın saklanmasına yardım ettikleri belirtildi. Cinayettin azmettiricisi Doğukan Çep’in kaldığı otelin sahibi Gökhan Türkmen de şüpheliler arasında yer aldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti.