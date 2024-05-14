Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında tetikçi Eray Özyağci ile azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da yer aldığı 22 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SİNAN ATEŞ'İN VURULMA ANI KAMERADA

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Sinan Ateş'in öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Sinan Ateş'in, cuma namazı çıkışında arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile birlikte yürürken saldırıya uğradığı görüldü.

Sinan Ateş'in, vurulduktan sonra yere düştüğü, Bozkurt ve Keçik'in önce araçların arkasına saklandığı, sonra kaçan Eray Özyağcı'nın arkasından ateş ettikleri görüldü.