Sinan Ateş cinayetinde üç tutuklama

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, geçen hafta Ankara’nın Çukurambar semtinde yanındaki arkadaşıyla birlikte bir binadan çıkarken silahlı saldırıya uğramıştı. Motosikletle gelen iki saldırgan Ateş’i başından silahla vurmuştu. Saldırıda ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile Hakan Saraç ve Zekeriya A.’nın Emniyet’teki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 şüpheli, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.