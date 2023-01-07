Sinan ateş cinayetinde tutuklanan polisler: ‘Biz tetikçiyi tanımıyoruz’

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30 Aralık günü eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt ise yaralanmıştı. Ateş suikastına ilişkin sürdürülen soruşturmada İstanbul’da görev yapan polis memurları Muratcan Çolak, Aşkın Mert Gelenbey ile tetikçiyi Ankara’ya getiren aracın sahibi Mustafa Uzunlar’ın ortağı Osman Bayraktar ile taksici Caner Günay önceki gün ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

ANKARA’YA GEZMEYE GELDİK

Polis memurları Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey’ın ifadelerinde, 10 gün önce Eray Özyağcı ile Mustafa Uzunlar’ın işlettiği otoparkta tanıştıklarını ileri sürürerek, “Eray isimli kişi kendisini başka bir isimle tanıttı. 10 gün önce otoparkta tanıştık. Ankara’ya gezmek amacıyla gidecektik. Eray da ‘Hasta görmeye gideceğim ben de gelebilir miyim’ dedi. Sonradan ismini Eray olduğunu öğrendiğimiz kişi, benzin masrafına ortak olacağını söyleyerek bizimle gelmek istedi. Biz de kabul ettik. Ankara’ya geldikten sonra bazı arkadaş ve akraba ziyaretlerini yaptık. Akşam da İstanbul’a geri döndük” dedikleri öğrenildi.

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ADINI BİLE BİLMİYORDUK

Polis memurları, gözaltına alınıncaya kadar, Sinan Ateş cinayeti hakkında bilgileri olmadığını da ileri sürerek, “Bizimle Ankara’ya gelen kişinin, olaya karışan Eray isimli kişi olduğunu da gözaltına alınınca öğrendik. Arabada bizimle birlikte gelen kişinin Eray olduğunu da bilmiyorduk” dediği belirtildi.

Eray Özyağcı’nın çok sayıda suçtan arandığının hatırlatılması üzerine de polis memurları, “Bu kişinin o kişi olduğunu bilmiyorduk” yanıtını verdi.

DOĞUKAN ÇEP 4 BİN TL İSTEDİ

Eski MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ifadesinde, 28 Aralık günü cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep’in kendisini Facetime’dan görüntülü arayarak para istediğini anlattı: “Ne için lazım olduğunu söylemedi. ‘Zor durumdayım, 4 bin TL gönderir misin?’ dedi. IBAN atmasını söyledim. Eşimin kartını kullanarak parayı gönderdim. Eray Özyağcı isimli kişiyi ‘Şahin’ olarak tanırdım. Ben Eray’ı, Doğukan’la görüntülü görüşme yaptığım zamanlarda ara sıra yanında görürdüm. Eray ile herhangi bir ortak yönümüz yoktur.”

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HEDİYESİNİ VERİP GELECEĞİZ

Tekikçi Eray Özyağcı’yı Ankara’ya getiren polislerin kullandığı aracın sahibi olan Mustafa Uzunlar ifadesinde, 27 Aralık günü işlettiği otoparka geldiğinde azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğukan Çep’i otoparkta gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Ankara’da bir düğün olduğunu, düğün sahibine hediyesini verip gelmek için araca ihtiyaçları olduğunu söyledi. Daha sonra da emniyette isimlerini öğrendiğim Muratcan Çolak ve ve Aşkın Mert Gelenbey isimli polisler geldi. Araç içindeki şahsi eşyalarımı aldım ve 27 Aralık 2022’de saat 16.30-17.00 sıralarında aracı otoparkta teslim ettim. Polislerden biri direksiyona geçti, Eray Özyağcı ile diğer polis araca bindiler ve otoparktan ayrıldılar.

Doğukan Çep ise araca binmedi, otoparkta kaldı. 28 Aralık 2022 günü saat 14.00 sıralarında otoparka geldim, aracım otoparktaydı. Çalışan personele sorduğumda aracın sabah saat 09.28 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan polislerden esmer olanın aracı tek başına getirip bıraktığını öğrendim. Dodo lakaplı Doğukan Çep isimli şahısla aracı teslim etiğim günden sonra kesinlikle yüz yüze görüşmem olmadı. İlk verdiğim gün gecesi ‘Ne yaptınız, araç nerede’ diye Doğukan ile görüşmem oldu, o da ‘Yoldalar, geliyorlar’ dedi.”

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TUTUKLU SAYISI 10 OLDU

eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ikisi özel harekât polisi dört kişinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 10’a ulaştı.