Sinan Ateş cinayetinde ‘Şifre’ davası

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in yargılanmasına 6 Şubat’ta başlanacak.

İLK DAVADA 5 MÜEBBET

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt’u “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ı da “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme”den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmişti. 5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar hapis cezaları vermişti

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Mahkeme sanıklardan dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in telefon şifrelerini vermekten imtina etmeleri nedeniyle ABD’den adli yardım talebinde bulunulması, bu cevabın da bir yıldan önce verilemeyeceği gerekçesiyle iki ismin dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Aykal ve Öktem yönünden duruşma zaptı hazırlandı. Mahkeme, Aykal’ın tutukluluk halinin devamına Öktem hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti. Aykal’ın avukatının soruşturma evresinde mobil veri incelenmesine ilişkin bilirkişi raporlarını düzenleyen bilirkişiye yönelik itizarı da mahkeme tarafından reddedildi.