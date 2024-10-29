×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Sinan Ateş cinayetinde ‘Şifre’ davası

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Ateş#Dava#Şifre
Sinan Ateş cinayetinde ‘Şifre’ davası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

Sinan Ateş davasında telefon şifrelerini vermemeleri nedeniyle dosyaları ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem şubat ayında hâkim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in yargılanmasına 6 Şubat’ta başlanacak.

İLK DAVADA 5 MÜEBBET

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt’u “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ı da “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme”den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmişti.  5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar hapis cezaları vermişti

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Mahkeme sanıklardan dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in telefon şifrelerini vermekten imtina etmeleri nedeniyle ABD’den adli yardım talebinde bulunulması, bu cevabın da bir yıldan önce verilemeyeceği gerekçesiyle iki ismin dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Aykal ve Öktem yönünden duruşma zaptı hazırlandı. Mahkeme, Aykal’ın tutukluluk halinin devamına Öktem hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti. Aykal’ın avukatının soruşturma evresinde mobil veri incelenmesine ilişkin bilirkişi raporlarını düzenleyen bilirkişiye yönelik itizarı da mahkeme tarafından reddedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinan Ateş#Dava#Şifre

BAKMADAN GEÇME!