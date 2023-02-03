Sinan Ateş cinayetinde keşif öncesi cezaevine giriş-çıkış

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ESKİ Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt ise yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinesinde devam eden soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Ateş’e yönelik keşif için Ankara’ya gelen ve soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan şüphelinin, yapılan bir polis kontrolüne takıldığı ve hakkındaki kesinleşmiş bir ceza nedeniyle cezaevine giriş çıkışının yapıldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.



TELEFONU AÇILAMADI



Suikastin kilit isimlerinden olan tutuklu avukat Serdar Öktem’in şifresini paylaşmaması nedeniyle cep telefonunda teknik inceleme yapılamadığı da belirtildi.

60 BASKIN

Firari tetikçi Eray Özyağcı’nın arkadaşları da mercek altına alınınca sadece İstanbul’da 60’a yakın adrese operasyon yapıldı. Tolgahan Demirbaş’ın telefonunda yapılan incelemede ise saldırıdan dakikalar önce, Özyağcı’nın götürüleceği adrese ilişkin konum bilgisi paylaştığı belirlendi. Cinayetin ardından 18 kişi tutuklanmıştı.

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TAZİYEYE GİTTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in Bursa’daki baba evini ziyaret etti. Sinan Ateş'in ailesiyle bir araya gelen Akşener'e, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Akşener, yaklaşık 1 saat süren ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi. (Semih ŞAHİN - Mehmet İNAN / DHA)