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Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme

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#Sinan Ateş#Sinan Ateş Cinayeti#Son Dakika
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 20:29

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. 4 zanlıdan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanlardan U.K., M.U., E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren 4 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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