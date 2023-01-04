Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme

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Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanlardan U.K., M.U., E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren 4 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.